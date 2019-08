Blasphemous : trailer et date de sortie

Deux ans après son annonce, lede The Game Kitchen possède maintenant une date de sortie fixe, livrée dans l'Indie World de Nintendo même si ça concerne tout le monde : le 10 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, pour 24,99€ dans tous les cas.Et voici un nouveau trailer pour ce MetroidVania « exigeant » tout en pixels, jouable à l'essai sur les stands de la GamesCom.