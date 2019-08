Contrairement au concerné de l'article précédent, l'adaptation defera elle bien partie du programme de la GamesCom puisque sa présence vient d'être signée dans l'Inside Xbox, ce qui n'est pas du luxe à quelques jours de son lancement sur PC et Xbox One (30 août, intégré au Game Pass).En attendant d'en vérifier la qualité, et on espère que la flippe sera au rendez-vous, en voici un nouveau petit trailer à ambiance.