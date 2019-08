Modern Warfare : 24mn de gameplay multi

Encore un peu dedans l'actualité avec cette bonne grosse vidéo de 24 minutes dédiées au multi de, montrant quelques uns des modes et maps de ce reboot attendu le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One :- Grazna Raid : Mode Headquarters- Azhir Cave (Nuit) : Mode Team Deathmatch- Hackney Yard : Mode Cyber Attack- Azhir Cave : Mode Headquarters- Gun Runner : Mode Domination- Aniyah Palace : Mode Capture du Drapeau