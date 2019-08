Jump Force : le trailer de Majin Buu

Bandai Namco dévoile le trailer de Majin Buu (le gros), prochain personnage à intégrer le casting deavec une sortie prévue dans les semaines à venir, intégrer au Season Pass ou téléchargeable à part.Les persos ajoutés pour le moment :- Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh)- All Might (My Hero Academia)- Biscuit Krueger (Hunter x Hunter)- Bakugo (My Hero Academia)- Galena (gratuit)- Kane (gratuit)A venir :- Majin Buu (Dragon Ball Z)- Toshiro Hitsugaya (Bleach)- Grimmjow (Bleach)- Trafalgar D. Law (One Piece)- Madara Uchiwa (Naruto)