Borderlands 3 : présentation de Moze

Gearbox ne perd pas de temps et après Zane, voici déjà la présentation de l'artilleuse Moze, deuxième des quatre personnages jouables de, dont le nombre restera apparemment fixe, les développeurs ayant évoqué vouloir privilégier dans le suivi davantage d'améliorations (niveau arbre de compétences) plutôt que d'ajouter de nouveaux représentants.Bref, Moze, c'est le perso qui va baser toute son évolution sur son compagnon robot, chacun des arbres e compétences étant liés à « l'Ours de Fer » avec dans les grandes lignes :- La défense, le railgun et tout ce qui est lié au rechargement- La puissance explosive avec du lance-grenades et autres roquettes- Le bourrinage avec du gatling, lance-flamme et la réduction de surchauffesortira le 13 septembre sur PC, PS4 & One.