Man of Medan va tenter le mode coopération

Conçu de base comme une expérience solo, en tout cas c'est ce que l'on pensait,tentera la voix du multijoueur, détail pour le moins original dans le monde des jeux narratifs.Plus exactement, le titre proposera deux modes bonus avec d'un coté le(uniquement en ligne) qui permettra de vivre l'aventure en coopération, chacun des deux joueurs optant pour un protagoniste en fonction des scènes, avec parfois des séquences et dialogues communs, mais parfois des perspectives différentes comme a déjà pu le fairePlus accessoire, le(uniquement en local) qui invitera à se partager la manette entre vous et vos potes sur le canapé, chacun devant incarner l'un des personnages. Basique mais on imagine qu'il y aura de quoi se marrer si la mort de plusieurs personnages vient des choix d'un seul.Sortie prévue le 30 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.