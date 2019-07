Pour ce mois précédent celui du lancement,aura droit à une dernière grosse couverture par le biais d'IGN qui « commence par le commencement » en nous balançant les 13 premières minutes du jeu, permettant de remarquer de suite que l'aspect narratif est effectivement plus en retrait que de coutume chez Remedy même si l'on n'échappera pas aux habituelles premières minutes « tuto ».Sortie prévue le 27 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.