Gears 5 présente son mode Escalation

S'il sera dévoilé plus en détails en fin de semaine, le multi des'offre un aperçu en ce jour avec cette vidéo dévoilant les différents détails du mode « Escalation », déjà connu des fans de la série, où l'on doit récupérer et défendre des points de contrôle, chacun octroyant un point par seconde (sur 250 à atteindre), avec possibilité de victoire immédiate si une team récupère les trois.Bien entendu, différents changements de taille interviendront avec notamment un système vies à raison de 5 respawn par joueur, qu'il pourra choisir ou non d'utiliser après trépas vu qu'une partie se déroule en 13 manches, et que vous ne pouvez récupérer qu'une seule vie à chaque étape. La vidéo indique en outre un système de placement où deux joueurs seront en retrait, mais seront les seuls à pouvoir porter des grenades flash/fumi.Enfin, changement également concernant les armes avec des points à dépenser pour proposer des armes de plus en plus puissantes dans votre base au fur et à mesure de la partie, mais également sur le terrain, avec ici le risque évident qu'un opposant s'en empare sous votre pif.Sortie prévue le 10 septembre prochain sur PC et Xbox One.