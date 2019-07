Toujours dans le cadre de l'Anime Expo 2019, Bandai Namco nous en dévoilé un peu plus sur le casting deavec quatre personnages supplémentaires s'ajoutant aux cinq premiers annoncés : Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto et Deep Sea King.Reprenant l'habituel principe de combats en arène (mais en 3V3), cette première adaptation hors mobile sortira sur PC, PS4 et One, à une date encore non spécifiée.