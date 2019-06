Sans avoir le plus gros suivi qui soit,entend néanmoins améliorer son expérience au fil des mois et après la grosse MAJ de mai qui apportait les « Clés de la Cité », Sumo Digital nous offre aujourd'hui du nouveau contenu tout gratos avec le Wingsuit qui risque de drastiquement changer vos approches mais également de nouvelles armes et gadgets à voir dans le trailer ci-dessous.Pour les plus complétistes, on nous ajoute également 500G supplémentaires au compteur.