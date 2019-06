Mobile : Pokémon Masters se dévoile

Alors quese prépare encore à passer un bel été (son troisième), ceux qui préféreront rester à la maison avec leur téléphone sans quitter leur mobile pourront se tourner vers, nouvelle adaptation cette fois signée DeNA qui avait été annoncée il y a quelques semaines et qui s'est aujourd'hui présenté plus en détails.Essentiellement porté sur le solo même si l'on peut imaginer des fonctions multi, le titre tournera autour des combats et des rencontres, le but étant de recruter des duos de « dresseur-pokémon » pour se constituer une team en vue d'affrontements en 3V3 pour récupérer des badges et d'atteindre le championnat mondial.Comme de coutume, il s'agira bien évidemment d'un free-to-play.