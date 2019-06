Level-5 annonce sa présence à l'Anime Expo

Le jeu vidéo japonais a commencé à faire son trou à l'Anime Expo, notamment Bandai Namco et NIS America, et voilà que Level-5 annonce pour la première fois sa présence à l'édition 2019 qui se tiendra du 4 au 8 juillet (Los Angeles).Un visuel teaser est disponible et si l'éditeur peut très bien parler animation (car ça reste le sujet principal de l'event), on peut légitimement s'attendre à quelques annonces en annexes coté localisations, et il y a de quoi faire entre, et même des vieilleries 3DS dont certains espèrent encore une date, notammentet