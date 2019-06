Dying Light 2 : un aperçu de la démo E3

Attendu de base pour cette année,quittera l'affluence des fêtes pour tenter de se poser durant le premier semestre 2020 (printemps plus précisément), période qui ne risque pas d'être beaucoup plus calme vu les pions déjà posés.En voici en tout cas un nouvel aperçu montrant une partie de la démo E3, où Techland a pu revenir sur les évolutions par rapport au premier épisode, notamment les nouvelles fonctions de parkour (l'un des principaux éléments qui le différenciait de) mais aussi l'arrivée des « choix » qui auront une très grande incidence sur le scénario : choisir de sauver ou laisser mourir un compagnon, accepter d'aider un clan ou privilégier l'autre…Pour les développeurs, les conséquences qui seront aussi bien visuels que dans les quêtes feront qu'un joueur ne verra qu'environ 50 % du contenu après avoir terminé le jeu, garantissant une certaine replay-value. On espère du coup qu'un mode New Game Plus sera au programme.