Pendant que la Team Yakuza attend le bon moment pour présenter le prochain épisode de sa série phare, l'occident s'apprête enfin à accueilliret son héros Yagami qui aime bien enquête à sa façon, du genre en défonçant quelques crânes pour accélérer les choses. La dernière vidéo en date nous montre justement un aperçu des possibilités, l'une avec le doublage US, l'autre avec la VO.Sortie prévue le 25 juin sur nos terres, en boîte et avec les textes FR (on ne le rappellera jamais assez).