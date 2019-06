Ys IX : des compétences et un collector

Là encore dans le cadre d'une mise à jour du site officiel, c'estqui a pu se dévoiler un peu plus avec tout un tas de visuels et trois vidéos, chacune montrant un exemple des nouvelles compétences de terrain avec ici la possibilité de voir à travers les murs (utile pour trouver les coffres), la destruction de murs épais et enfin le fait de pouvoir se transformer en une sorte de tâche ténébreuse pour passer sous certaines portes. Comme déjà indiqué, toutes les compétences de terrain, dite « actions surnaturelles », pourront être exploitées par la totalité du casting.En outre, Falcom nous annonce une édition collector à 9800 yens incluant :- Le jeu- Un roman servant de préquelle à l'aventure.- Un set d'affichettes façon avis de recherche- Une mini-OSTNotons enfin la présence d'une second mini-OST (pas la même) sous forme de bonus de précommande pour ceux qui donnent pleine confiance à l'équipe avant la sortie prévue le 26 septembre au Japon, exclusivement sur PlayStation 4.