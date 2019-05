Un nouveau trailer pour Attack on Titan 2 : Final Battle

Koei Tecmo diffuse un deuxième trailer pour, tentative de version « ++ » plutôt que de balancer de suite un troisième épisode, et qui se permettra donc d'ajouter une extension couvrant l'intégralité de la Saison 3 encore en cours de diffusion, et dont l'épisode 17 a visiblement mis bien du monde sur le cul.Cette édition proposera en outre de nouveaux personnages jouables, de nouvelles armes ainsi qu'un nouveau mode dit « Récupération de Territoires », jouable avec n'importe quelle team et permettant donc de varier les phases de grinding.Sortie prévue le 5 juillet sur tous les supports.