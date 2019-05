Crash Team Racing : trailer du mode Aventure

Après la longue présentation de gameplay,revient nous montrer son fameux mode Aventure avec un simple petit trailer, l'occasion d'indiquer qu'il existera des différences notables avec l'original (hors rendu évidemment), comme des skins en récompenses de course, des boss qui se débloqueront plus rapidement mais aussi la possibilité de changer de personnage ou de kart à n'importe quel moment. Notez que ceux qui veulent retrouver les sensations d'époque auront la possibilité d'opter pour l'option « Classique ».Sortie toujours prévue pour le 21 juin sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.