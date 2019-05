Void Bastards : trailer et date de sortie

Un peu moins d'un an après sa présentation,a désormais une date de sortie, fixée pour le 29 mai prochain sur PC via Steam et Xbox One, et inclus dès son lancement dans le programme Xbox Game Pass.Si vous n'avez pas suivi les différentes vidéos, il s'agit donc d'un rogue-like sauce FPS qui a dans l'âme une forte odeur deet, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que le studio attitré (Blue Manchu) a été fondé par Jonathan Chey, l'une des anciennes têtes pensantes d'Irrational Games.