Quelques infos pour Marvel Ultimate Alliance 3

En attendant un probable nouvel aperçu durant la période E3, c'est le magazine Game Informer qui prend l'honneur de dévoiler plus en détails, l'étonnante exclusivité Switch attendue pour le 19 juillet prochain sur tous les territoires, et spécialement développée par la Team Ninja.Nous apprenons donc que :- Le titre proposera au moins 24 personnages, dont les récemment annoncés Ms. Marvel et Hawkeye (voir artworks ci-dessous).- Marvel Games garde un pied dans le chantier.- Le développement est en cours depuis plus de deux ans (avant même le lancement de la Switch).- Comme annoncé, il y aura deux types de caméra : une en vue du dessus pour le coop local, et une plus rapprochée si vous jouez solo ou en ligne (vous pouvez quand même opter pour la première si vous voulez).- Présence de nombreux types de combo entre deux personnages.- Retour des bonus d'équipe.- Toutes les habituelles notions de l'a-RPG avec compétences, stats et expérience (il existe un objet à looter pour grinder plus rapidement).- Le titre proposera un New Game +, plusieurs options de difficulté et un mode spécial « Infinity Trials » fait de nombreux défis. C'est ici que l'on débloquera des skins et une partie des personnages.