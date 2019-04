Persona Q2 : un nouveau trailer pour l'un des derniers grands jeux de la 3DS

Le 4 juin prochain sortira en Europe, dernier jeu d'Atlus dans l'histoire de la 3DS et même l'une des dernières productions d'importance pour la machine dont le planning est totalement vidé, Nintendo eux-mêmes affirmant n'avoir plus aucune annonce à faire.Bref, pour en revenir au nouveau cross-over D-RPG façon, le titre accueille aujourd'hui un nouveau trailer pour montrer le casting, repris parmi les héros de Persona 3, 4 & 5, en rajoutant que le titre n'aurait aucun mal à revenir un jour dans une version complète vu qu'il y aura déjà plus de 40€ de DLC le jour du lancement, entre Persona à acheter à l'unité (1,99€ chacun) des packs de musiques (2,99€ chacun) ou plus accessoirement des objets de boost.