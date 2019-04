Star Wars : trailer du projet VR Vador Immortal + rumeur sur un nouveau jeu LEGO

Durant l'event Star Wars Celebration de ce week-end,ne fut pas le seul élément à retenir coté jeux vidéo puisqu'il faut également parler de, une expérience VR à l'attention exclusive des casques Oculus, découpée en trois épisodes dont le premier arrivera cette année.Situé entre l'épisode III et IV (décidément), le titre nous fera incarner le capitaine du Windfall, un contrebandier capturé par Dark Vador pour être enfermé dans la forteresse de Mustafar, localisation que connaissent parfaitement les plus gros fans de la série.En revanche, le terme n'est pas volé lorsqu'on parle « d'expérience » puisque la durée de vie n'ira pas au-delà d'une heure de jeu (pour ce premier épisode en tout cas), avec pour simple bonus un entraînement au sabre laser.Notez en petit bonus que Matthew Wood, ingénieur son pour la filiale, a visiblement fait une bourde en déclarant lors d'une interview qu'une nouvelle adaptationest actuellement en développement. On peut donc parier sur une compilation en fin d'année qui reprendra le scénario des filmset(l'épisode VII a déjà eu droit à son propre jeu).