Mortal Kombat 11 : le trailer de Kitana

Un peu après sa confirmation la semaine dernière via un simple spot TV, Kitana a cette fois droit à son vrai trailer de présentation pour marquer son arrivée au casting du futur, toujours attendu pour le 23 avril sur PC, PS4, One & Switch.Parallèlement, NetherRealm a lors d'un récent livestream tenu à confirmer que le jeu aurait bien un système de micro-transactions pour pouvoir débloquer des choses plus rapidement, mais que tout cela ne concernera que du cosmétique et associé, comme des skins, accessoires, animation d'introduction ou encore ces objets qui permettent d'activer les Fatality sans passer par une manipulation. Bien entendu, tout cela pourra également être récupéré in-game sans débourser un sou supplémentaire.