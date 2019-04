Un nouveau trailer pour No Straight Roads

Le studio malaisien Metronomik publie un nouveau trailer de, son jeu d'action rythmique qui mettra en scène deux rockeurs de la scène indépendante (Mayday et Zuke) face à un vilain et puissant empire musical dont les représentants seront tout simplement des boss de fin de niveaux.Toujours attendu sur PC et PlayStation 4 pour ce printemps, sans plus de précisions pour le moment, le titre est également « envisagé » sur Switch même si rien n'a encore été signé. Du moins officiellement.