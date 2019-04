Sword Art Online : Alicization Lycoris se dévoile

La sagapoursuit sa carrière et accueillera « bientôt » (donc on imagine cette année) un nouveau volet nommé, donc l'adaptation de la nouvelle saison qui compte actuellement 24 épisodes et qui doit d'ailleurs reprendre l'année prochaine.Pour assurer la fidélité scénaristique, les joueurs suivront la quête du duo Kirito & Eugeo, ce qui ne changera rien au système de jeu puisque malgré son contexte « online », on reste dans une production purement solo.Un premier trailer et quelques visuels ont été lâchés pour cette suite attendue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.