Une nouvelle présentation de FFXIV Shadowbringers

Le « Final Fantasy Fan Fest 2019 » a permis de faire le point sur l'extension, nouvelle étape programmée pour le 2 juillet (PC & PlayStation, comme d'habitude) avec une fournée de vidéos pour découvrir à quoi s'attendre.Parmi les choses annoncées, on repartira donc avec deux nouvelles grandes cités (Crystarium et Eulnore), une nouvelle race jouable (les félins Hrothgar), une tribu supplémentaire en la présence des nains, et surtout le nouveau job qu'est le danseur (ou la danseuse évidemment), spécialisé dans le buff mais pas que puisqu'elle aura ce qu'il faut d'attaques à distance pour éviter de n'être qu'un support.