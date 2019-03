Oddworld Soulstorm redonne des nouvelles

Finalement discret pendant l'E3 2018 alors qu'on s'attendait au grand show, le mystérieuxa ensuite fui les médias pendant neuf mois pour revenir aujourd'hui avec une cinématique, et deux vidéos techniques servant à vanter les mérites du moteur Unity qui ne cesse de s'améliorer.C'est malheureusement tout ce que l'on obtiendra pour le moment, et on se demande d'ailleurs si 2019 verra bien arriver le jeu comme annoncé au départ. Dans tous les cas, on tient à rappeler que contrairement à ce que son titre indique,ne sera pas un projet purement inédit mais plutôt une réadaptation totale de(là où le premier épisode n'a eu droit qu'à un simple remake graphique, néanmoins très sympa).