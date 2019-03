Le Battle Royale de BFV a enfin une date

Pendant quecontinue son carton et devrait bientôt démarrer sa Saison 1 (avec comme d'habitude un Pass spécial à 10 euros selon les fuites),doit encore préparer sa chance dans le domaine du Battle Royale et on a enfin une date précise pour l'arrivée de ce mode gratuit : le 25 mars sur tous les supports.Développé par DICE en collaboration avec Criterion (qui n'a visiblement rien d'autre à faire), le mode emmènera 64 joueurs (16 escouades de 4) sur une immense map avec tous les fondamentaux du genre, dont les véhicules, le loot et la zone qui se ressert de plus en plus, mais en y ajoutant un système d'objectifs repris du mode Conquête, avec parfois des emplacements fixes, d'autres totalement aléatoire.Comme le reste, ce mode se développera en contenu au fil des mois.