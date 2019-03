Shakedown Hawaii : un nouveau trailer, et une récupération de l'Epic Games Store

Reporté depuis un bon moment,entre actuellement dans la phase finale de sa bêta et devrait bientôt, selon le développeur, pouvoir entrer dans l'étape des certifications avant de s'octroyer une date de sortie fixe et définitive.Outre ce nouveau trailer, on nous rappelle que tous les supports annoncés accueilleront bien le jeu (sauf la Wii U), donc PC, PS4, Switch et même 3DS & Vita, à un « petit détail » près : l'Epic Games Store vient d'en récupérer l'exclusivité temporaire coté PC, au détriment une fois de plus de Steam qui attendra son heure.