The Division 2 dévoile sa feuille de route

Après nous avoir répété et prouvé quene manquerait pas de contenu end-game (contrairement au premier), Ubisoft passe maintenant à l'autre étape : celle du suivi sur la première année, qui débutera très rapidement avec en entrée la forteresse « Bassin Tidal » et le premier Raid 8 joueurs, tous deux prévus peu après le lancement (toujours prévu le 15 mars).C'est ensuite que les choses prendront de l'ampleur avec trois extensions à raison d'une par saison (été, automne, hiver), chacune proposant des missions scénarisées, d'autres secondaires, des nouveaux modes de jeu et à chaque fois une nouvelle spécialisation.Tout cela sera totalement gratuit, ce qui n'empêchera pas la commercialisation d'un « Pass Année 1 » qui vous offrira un accès anticipé d'une semaine pour chaque extension, un déblocage immédiat des spécialisations dès qu'elles seront disponibles, 8 missions spéciales ainsi qu'une poignée de skins.On vous laisse découvrir tout cela ci-dessous, avec en complément un nouveau trailer dédié à la Dark Zone.