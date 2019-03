Dead or Alive 6 : trailer de lancement

Koei Tecmo lance son trailer de lancement pour, le titre étant désormais disponible sur les trois supports annoncés (PC, PS4, One) avec ses 25 personnages, ce chiffre incluant Nyotengu en bonus de précommande, et Phase 4 de la version Deluxe.Les plus bourgeois auront tout l'honneur de craquer pour le Season Pass 1 vendu pour la « modique » somme de 89,99€, incluant 62 costumes à venir, Nyotengu si vous ne l'avez pas eu en préco, et deux autres personnages dont Mai Shiranui et un deuxième également tiré de(mais encore non dévoilé).