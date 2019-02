Darksiders III : le premier DLC dispo

vient de lancer son premier DLC comme nous l'indique THQ Nordic avec le trailer que voici. Pour 6,99€, vous aurez donc accès au mode « The Crucible » (déjà connu dans le deuxième épisode), donc précisément une arène faite de 100 vagues dont chacune est composée de 25 ennemis de plus en plus puissant.Comme le veut la coutume, il sera proposé au joueur de quitter la partie et garder ses nouvelles récompenses toutes les 5 vagues (des armures inédites et des matériaux notamment), au risque de tout perdre si vous échouez ensuite.Un deuxième et dernier DLC arrivera dans le courant de l'année, proposant un donjon avec nouveaux ennemis, récompenses et boss en fin de route.