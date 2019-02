, c'est pour très bientôt et Square Enix nous propose une nouvelle grosse présentation de 14 minutes qui va faire le point sur les motivations des trois personnages principaux aux destins entrecroisés, avec un aperçu des séquences d'infiltration et des combats à bord de Wanzer.Sortie prévue pour le 28 février au Japon, puis le 5 mars chez nous sur PC et PlayStation 4.