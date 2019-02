PSVR : Jupiter & Mars redonne des nouvelles

Après un bon retard (le jeu aurait dû sortir durant le premier semestre 2018), le jeu d'aventurereprend des couleurs, et c'est peu de le dire, avec ce nouveau trailer pour nous préparer au futur lancement, cette fois prévu pour le printemps 2019 si tout se passe bien.Un trip visuel propre à la réalité virtuellement (on rappelle que c'est une exclu PSVR) mais pas que puisque le titre proposera de véritables mécaniques d'exploration dans un monde où l'océan a repris ses droits sur la planète après la fonte des plus grands glaciers, laissant tout de même une grande question que notre duo de dauphins souhaitera résoudre : où sont passés les humains ?