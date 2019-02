Persona Q2 : Atlus n'oublie pas l'occident

Dernière production d'Atlus dans la longue carrière de la 3DS,arrivera bien en occident et ce pour les 4 juin prochain en Europe comme aux USA, avec version boîte mais toujours des sous-titres en anglais (et des voix japonaises).Remarquons en outre qu'en plus de la boîte standard (livrée avec quatre pin's pour ceux que ça intéresse), une version Premium à 69,99$ sera également au rapport avec un jeu de cartes, un artbook et une petite peluche. Une édition qui reste encore à confirmer chez nous.