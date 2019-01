The Division 2 dévoile son Story Trailer

Ubisoft publie le Story Trailer de, suite qui prend place sept mois après le cataclysme dû au virus mortel qui a ravagé les mondes, dont New York (le premier épisode) et Washington, cadre principal de ce deuxième épisode qui délaissera d'ailleurs le contexte hivernal pour la chaleur de l'été.Le communiqué va pourtant s'attarder sur ce que l'on trouvera en dehors de la campagne principale, avec les points suivants à retenir :- un post-game davantage fourni dès le lancement- présence de raids- trois nouvelles classes accessibles une fois le jeu terminé- suivi gratuit pendant un an (missions, cartes, modes de jeu…)- système de Dark Zone amélioré pour en profiter quel que soit le niveausortira le 15 mars (PC, PS4, One), avec une bêta fermée préalable du 7 au 10 février. Rendez-vous d'ailleurspour espérer chopper une clé.