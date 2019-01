The Elder Scrolls Online : l'année du dragon + annonce de la troisième extension (Elsweyr)

C'est fait : Bethesda a annoncé, troisième extension de la saga qui arrivera le 20 mai en accès anticipé sur PC, puis le 4 juin pour les consoleux sur PlayStation 4 et Xbox One.Et pour la première fois de l'année,s'essaiera à une aventure scénarisée (« La saison du Dragon ») qui durera pendant toute l'année 2019, avec le programme comme suit :1) DLC de donjons Wrathstone (sortie sous peu)2) Scénario de(donc au printemps)3) DLC de donjons (été)4) DLC d'une zone scénarisée (automne)Et donc,, qu'est ce que c'est exactement ? Hé bien une aventure qui marquera le retour des dragons à Tamriel, plus précisément sur les terres des pauvres Khajits (qu'on n'avait pas vu dans la série depuis).Au programme :- Nouveau territoire : Elsweyr- Nouveau scénario lié à la Saison des Dragons- Nouvelle classe : le Nécromancien- Nouveau type d'épreuves à 12 joueurs : Sunspire- Nouvel event de type mondial : les attaques de dragons- Et bien entendu, une tonne de quêtes, donjons et de quoi looterEnfin, comme de coutume, il sera possible de payer uniquement l'extension ou vous lancer enfin dans ce MMORPG au contenu indécent avec la version boîte qui inclura la totale : le jeu et ses trois extensions.