Battlefield V lance le ''chapitre 2'' de son suivi

DICE publie une vidéo pour indiquer quepassera l'étape de son « chapitre 2 » ce jeudi 17 janvier avec une MAJ qui apportera quelques nouveautés croustillantes en attendant la grande étape de mars : la sortie du mode Battle Royale (ici appelé Firestorm).- Nouveau mode de jeu : Conquête en Escouade (4V4) sur des cartes plus petites : Arras, Hamada et Rotterdam. Ce mode sera disponible jusqu'au 30 janvier.- Retour du mode Ruée.- Arrivée du mode coopération (4 VS IA) nommé Tir Groupée.- Nouvelles armes et véhicules, dont des chars et des avions.Quelques correctifs sont également au programme, notamment au niveau des fonctions pour pouvoir savoir plus facilement qui est le vicelard qui vient de vous mettre un headshot avec un sniper.