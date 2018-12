Anthem : trailer de l'édition ''Légion de l'Aube''

C'est par cette vidéo siglée IGN First que Electronic Arts remet en avant l'édition « Légion de l'Aube » du futur, coûtant 10 balles de plus que la standard, et permettant de repartir avec ce set de 4 armures spéciales, en plus d'un accessoire javelot, une arme de type légendaire et l'OST en format numérique.Désormais seul titre prévu le 22 février 2019 depuis queetont été avancés d'une semaine (etreporté de deux mois), ce nouveau Bioware sera accessible au peuple le temps d'une démo lâchée le 1er février, et même dès le 25 janvier si vous avez précommandé la bête, voir si vous êtes membre EA/Origin Access.