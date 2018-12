World War Z : un trailer, et un éditeur

Un an tout pile après son annonce durant les Game Awards 2017, l'adaptation designé Saber Interactive donne des nouvelles en récupérant déjà un éditeur sur le chemin (Focus Home) qui se chargera donc de la distribution sur les différentes plates-formes numériques courant 2019.Un trailer vient accompagner l'annonce pour montrer les différentes classes jouables pour ce titre totalement dédié à la coopération (quatre joueurs) nous emmenant à la chasse aux zombies de New York à Moscou en passant par Jérusalem (et « plus encore »).