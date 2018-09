Nouveau trailer pour Earth Defense Force : Iron Rain

Présent sur les stands du TGS,revient s'afficher avec un nouveau trailer qui montre toujours cette volonté pour Yuke's de se démarquer de la franchise canonique… pour pourquoi pas la surpasser ?Car outre l'apport de l'Unreal Engine qui lui offre un nouveau souffle technique (il suffit de comparer avec EDF5 dans la vidéo juste en dessous), un minimum de scénario et un système d'améliorations revu, impliquant la gestion d'une base, ce « spin-off » tentera de jouer un peu plus dans la variété avec l'arrivée de cafards et de scorpions, en plus d'une gigantesque bestiole qu'on vous laisse découvrir.Le système de classe sera toujours présent, avec les déjà annoncés Trooper et Jet Lifter, rejoints désormais par le Heavy Striker qui sera l'habituel tank aussi bon en attaque qu'en défense, mais réclamant un système de recharge beaucoup plus long que la moyenne.commesortiront courant 2019 en Europe, exclusivement sur PlayStation 4.