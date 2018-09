Avec un peu de retard à l'allumage (on parlait de base du 4 septembre), la démo jouable deest présent disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, proposant aux intéressés de s'essayer au stage de Block Man, avec le boss qui va avec. Donc en gros la démo de l'E3 2018. Et en parlant de vilain, on ajoute à cela le trailer de présentation pour Rubber Man.Ce nouvel épisode sortira le 2 octobre prochain sur les supports précités, ainsi que sur PC.