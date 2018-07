Un nouveau trailer pour Death's Gambit

Plus de trois ans après son annonce,commence enfin à voir le bout du chemin avec ce trailer qui vient rappeler un lancement prévu pour le 14 août prochain, uniquement sur PC et PlayStation 4 pour le moment.Un véritable « Souls 2D » pleinement assumé avec son système de classe, sa progression assez libre, son challenge évidemment à la hauteur et ses gros boss qui adoreront repeindre leurs armes de votre sang. N'oubliez pas d'ailleurs la petite originalité du titre : même si vous perdez contre un boss, vous repartirez quand même avec de l'expérience au prorata des PV dégommés.