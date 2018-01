Les images d'hier n'étant apparemment pas suffisantes, Bandai Namco rajoute àtrois vidéos de gameplay pour autant de zones à montrer, incluant donc la zone centrale qui servira de Hub (vendeurs, craft, alliés...), ainsi que deux des nombreux donjons à parcourir.Rien de plus pour le moment et on retourne donc patienter jusqu'à la date de sortie de ce Souls-like signé par la Team God Eater, prévu pour l'année en cours sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.