Pokémon US&UL : nouveau trailer

La plus grosse cartouche commerciale de la 3DS pour cette fin d'année reste évidemmentqui a eu droit à de nouvelles informations visibles dans le trailer ci-dessous mais également quelques détails pour entourer la sortie :- Pokémon Or & Argent (GB) sera dès aujourd'hui dispo à la précommande.- Si vous le précommandez, vous aurez Celebi pour US & UL.- Le Lougaroc Crépusculaire sera disponible en code si vous achetez le jeu avant le 10 janvier.- Une New 2DS XL aux couleurs du jeu (mais sans le jeu) sortira en novembre.Sortie prévue le 17 novembre en Europe.