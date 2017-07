Resident Evil Revelations daté sur PS4 & One

Capcom donne la date de sortie desur PlayStation 4 et Xbox One, et il faudra donc attendre le 31 août pour découvrir cette version « Full HD » pour 19,99$ en dématérialisé, sachant que cette date ne concerne que les USA pour le moment mais aucune raison qu'il n'en soit pas de même pour l'Europe.Tiré d'un spin-off 3DS et déjà remasterisé une fois sur PC/360/PS3/Wii U, le titre intégrera les deux DLC pour le sympathique mode Raid : deux packs d'armes et deux costumes.