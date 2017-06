Battlefield 1 : présentation de l'extension ''Russie''

La prochaine extension dese précise et réparera l'une des erreurs du jeu à sa sortie : après la France, place à la mise en avant de l'armée Russe avec « Au nom du Tsar » qui sortira en septembre avec pas moins de six cartes, onze armes supplémentaires (en plus d'un nouveau type de grenade) et de nouveaux véhicules.Les développeurs ajouteront en plus de nouvelles missions opérations, et un mode de jeu inédit (Supply Drop) que vous découvrirez sous peu avec une grosse présentation vidéo.En plus de cela :- nouvelle map en juin puis en juillet pour les possesseurs du pass- troisième extension programmée pour décembre- quatrième extension début 2018