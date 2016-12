GC : nos impressions sur Wolfenstein TNO

Impressions :

Pour retrouver, il faut remonter à 2009 et aller voir du côté d'. Quatre ans plus tard, c'est donc chezqu'on retrouve cette licence avec laquelle le FPS est née il y a bien longtemps. Jouable au calme au sein du stand professionnel de l'éditeur, c'est la version PC qui se présente à nous, mais il aura fallu malgré tout la prendre en main avec une manette Xbox 360. Allez comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est la première mission du jeu qui se dévoile, un niveau qui n'est pas sans rappeler les séquences d'introduction deoù l'on est invité à grimper la façade d'un immeuble et où les ennemis sortent par les fenêtres. L'action est très scriptée, si vous mourez sans le faire exprès, à cause d'une sensibilité à la visée très mal calibrée ici, les événements se dérouleront donc exactement de la même manière à la partie suivante. Mais lorsqu'un avion vient s'écraser au-dessus de vous que l'aventure commence enfin.À côté de la mise en scène très hollywoodienne avec quelques cutscenes glauques au possible, le gameplay reprend celui de bons nombres d'autres grosses productions du genre, comme les QTE pour les attaques au corps à corps et furtives, avec quelques exécutions, mais aussi la sacro-sainte aide à la visée. On trouve aussi quelques éléments qui proviennent des entrailles de la série et si la vie remonte inexorablement, elle le fait lentement, ce qui oblige parfois à reprendre une dose sous la forme de nourriture (ou d'alcool) que l'on peut looter ici et là dans les niveaux. On a même droit au retour des armures bien utiles pour faire face à certaines situations. La recette originale a toutefois pris des rides avec une carte pas bien utile, bien que présente, ou encore une I.A. qui semble là aussi coincée à la fin des années 2000 et qui a tendance à venir vers vous sans se poser de question. Notons tout de même quelques choix scénaristiques à effectuer, sans qu'on sache pour le moment s'il y aura une incidence particulière au final.Visuellement, et malgré son annonce sur les consoles de nouvelles générations (donc logiquement équivalentes à cette version PC), on avait l'impression d'être en face d'une version Xbox 360 d'un, le framerate en plus. Ce n'est pas vilain, mais ce n'est pas très joli non plus. Les couleurs sont ternes, les explosions ne sont pas très impressionnantes mais les cinématiques sont au rendez-vous, insufflant un vrai côté dramatique à l'action. On a en tout cas du mal à croire que le moteur n'est autre que l'id Tech 5.Ce nouveau Wolfenstein, pas prévu avant 2014, ne sera sans doute pas le FPS de l'année. Pire, le résultat ne s'annonce aussi bien qu'on pouvait l'espérer, Machine Games, le studio à l'œuvre sur ce nouvel épisode, n'ayant clairement pas le talent de l'id Software des années 90. Certains fans risquent de pleurer.