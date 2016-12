Preview : Silent Hill Shattered Memories (Wii)

Certains étaient pour le moins curieux quand d'autres étaient satisfaits après l'avoir réclamé pendant des mois (années ?) mais une chose est sûre de toute manière : l'annonce d'unsur la Wii den'a pas laissé grand monde indifférent. On s'imaginait déjà arpenter les ruelles de la ville maudite Wiimote/torche en main et vu que la qualité technique ne rime pas toujours avec qualité, les meilleurs épisodes (les deux premiers) étant les plus moche, pas grand-chose ne pouvait se mettre face à notre espoir de renouveau en qualité après un troisième épisode sans surprise, un quatrième à moitié mauvais (dans tous les sens du terme) et un cinquième bon sans plus.a donc été annoncé au mois d'avril de l'année dernière, 2009 donc, avec un détail d'importance : celui que nous allons avoir affaire à un épisode pas comme les autres. Le jeu est donc maintenant sorti aux USA depuis début décembre et si les ventes n'atteignent pas forcément des sommets (on parle d'à peine 100.000 exemplaires à l'heure actuelle), nous n'avons pas résisté à nous procurer un exemplaire, histoire de faire le point avant la sortie européenne. Preview garantie sans spoiler.Le début de la partie a de quoi surprendre puisqu'il nous invite à remplir un questionnaire avec des détails sur notre vie. Ça peut aller du social avecou bienà des questions qui vont un peu plus loin commeet même. La palme revient au fait que le jeu souhaite savoir si oui ou non on a des penchants pour l'alcool, ce qui va définitivement faire grimper la côte de la PEGI quand il arrivera chez nous. Bref, tous ces choix auront des répercussions dans le titre et si nous éviterons de spoiler comme promis, sachez bien que le véritable but se trouve dans le scénario et non dans un quelconque complot manichéen de la part depour observer ses fans autrement que par Facebook.Si vous n'avez rien suivi à l'actualité du jeu mais que vous êtes néanmoins fan de la licence, vous remarquerez que sous ses airs de Julien Courbet, le personnage principal du jeu est Harry Mason. Et pour cause, nous avons ici affaire au remake du premier épisode. Bon, remake, c'est un terme un peu trop vite employé pour qualifierpuisqu'il s'agit en fait d'un remaniement complet de l'épisode d'origine pour en faire une expérience à part entière. Un travail qui va donc en quelque sorte plus loin que lede la Game Cube puisqu'hormis certains détails du scénario (Harry, Cheryl, Cybil…), tout sera entièrement nouveau, même pour ceux ayant retourné le titre sur Psone. La preuve avec le passage qui suit le fameux questionnaire car si on retrouvera la fameuse scène de l'accident de voiture, on remarquera assez rapidement que le brouillard épais effet purée de pois a maintenant laissé sa place à… du froid, avec tout ce que cela implique (glace, neige, verglas, etc.).Différent donc, cel'est encore plus quand on s'attarde sur le système de combat pour le moins surprenant. Alors que les deux premiers épisodes de la série privilégiaient les armes de fortune avant de partir dans le grand n'importe quoi à partir du troisième (la mitrailleuse…), à en choquer les fans, hé bien maintenant c'est bien simple, vous n'avez pour vous que deux seules et uniques armes : vos jambes et votre cerveau. Les deux premières vous serviront à courir bien vite tout en passant au dessus de certaines éléments du décors tandis le second vous fera réfléchir à comment éviter le contact en vous cachant de temps à autre pendant que ILS s'éloignent. Ils, c'est tout simplement ces créatures faisant parti d'un bestiaire incroyablement peu varié qui s'amuseront à vous poursuivre ou à vous sauter de dessus. Autant vous dire qu'il faudra rapidement réagir en les poussant un peu plus loin pour fuir au plus vite (et vous cacher). Oubliez d'ailleurs la technique de la porte pour avoir la paix, les créatures ont maintenant la possibilité d'utiliser une poignée quand bon leur semble. C'est dit.Pour un titre qui semble baser une partie de son gameplay sur les réflexes, les développeurs avait tout intérêt à assurer une bonne jouabilité sans trop de lacune. C'est plutôt le cas avec une prise en main rapide avec le joystick du Nunchuk pour se déplacer et la Wiimote pour diriger la faisceau de votre lampe torche (ainsi que la caméra du coup). Les deux autres boutons qui ont de l'importance reste le Z pour courir et A pour ouvrir une porte. Le plus intéressant reste le fait que l'équipe derrière ne s'est pas fait prié pour utiliser les fonctionnalités de la Wiimote dans divers mini-actions rapides afin de favoriser l'immersion comme a su le fairesurDS.La télécommande sera donc utiliser pour les choses les plus simples comme entrouvrir doucement une porte, tourner le bouton d'une télé ou encore ramasser une simple canette (boisson normale ou bière selon que vous soyez alcoolique ou non) pour ensuite la secouer… en secouant justement la Wiimote et écouter s'il y a un bruit suspect. Si c'est le cas, il suffit de mimer le geste de retourner la canette pour trouver, oh !, une clé. Ce genre d'utilisation sera d'autant plus mis à profit avec l'arrivée d'une des principale nouveauté de cet épisode : le téléphone portable ! Preuve qu'avec tout ce bordel à Silent Hill, il y a suffisamment de réseau pour recevoir des textos, des appels (en mettant directement la Wiimote sur l'oreille), prendre des photos ou utiliser le GPS pour se repérer dans cette ville fantôme.Terminons cette preview des premières heures avec un mot sur la technique. Les trailers ne mentaient pas en ce qui concernait les traces d'aliasing et la modélisation un peu limite de certains détails, comme les visages qui ne valent absolument pas ceux du troisième ou du quatrième épisode (malgré qu'ils tournaient sur PlayStation 2 !). En revanche, le titre sait se rattraper avec une 3D vraiment intégrale, quand les anciens utilisaient parfois des plans à caméra fixe, mais également de très beaux effets comme la plongée dans les ténèbres de glace ou les jeux de lumière avec notre lampe torche. Le meilleur vient en tout cas de cette fameuse vue derrière l'épaule qui semble donner un tout nouveau cachet à la ville, devenue étrangement plus terrifiante…