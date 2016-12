Preview : LittleBigPlanet PSP

Annoncé il y a seulement quelques mois,PSP sortira le 18 novembre prochain. Mais concrètement, qu'est-ce qui change ? Doit-on s'attendre à une version revue pour coller au mieux à la console portable de Sony ? D'après nos premiers essais, non ! En effet, la quasi-totalité des fonctionnalités de l'opus PS3 sont présentes en plus de proposer une aventure complètement inédite. Carne sera pas un portage, mais bien un nouveau jeu, ce qui devrait lui permettre de s'assurer des ventes considérables. Car l'avantage de la PSP, c'est qu'elle est portable, cela va permettre au joueur que vous êtes d'emporter votre Sackboy partout où vous irez afin de jouer les niveaux proposés par la communauté.Le cœur du gameplay est bien évidemment présent, à savoir, le créateur de niveau. Car s'il y a bien une option qu'il fallait retrouver, c'est bien celle-ci. En effet, les développeurs deont mis à disposition des joueurs un éditeur bourré de possibilités afin d'augmenter la durée de vie de façon considérable. Vous pourrez ainsi partager vos créations sur le PlayStation Network avec d'autres joueurs du monde entier, tout en téléchargeant des cartes inédites afin de vous relancer dans l'aventure.Au-delà des possibilités de création que nous n'avons pas vraiment pu tester, mais qui s'annoncent variées,est avant tout un jeu de plateforme. L'aventure solo qui sera dotée de 39 niveaux vous proposera de parcourir des maps bourrés d'énigmes dans des décors déjantés. Avec votre Sackboy, vous devrez vous accrocher à divers objets pour vous balancer afin de franchir un obstacle, ou encore rapporter un bouton jusqu'à un emplacement donné pour l'actionner et libérer la sortie. C'est un véritable plaisir d'arpenter ce monde à l'ambiance si unique avec en plus de cela un gameplay qui colle parfaitement à la PlayStation Portable. Le Sackboy se dirige avec le joystick, tandis que vous pouvez réaliser diverses actions avec les boutons de droite, ou les gâchettes. Classique, mais efficace, la jouabilité se veut beaucoup plus grand public que ne l'était son grand frère.Graphiquement, si on n'arrive pas à la hauteur de la version PS3 (logique, me direz-vous), on est tout de même assez impressionné par le travail effectué. Les décors gigantesques ne font jamais ramer la console et le tout est fluide, ce qui permet de se plonger dans l'aventure sans gros problème. L'aliasing est certes quelque peu présent, surtout sur Sackboy, mais étant donné qu'on le voit majoritairement de loin, cela ne change pas grand-chose. Qui plus est, on est toujours face à un jeu mêlant 2D et 3D, votre avancée se fait donc en vue sur le côté (comme un ancien Mario, votre personnage avance vers la droite) avec une profondeur de champ qui joue sur plusieurs dimensions. Certains passages vous seront ainsi inaccessibles si vous ne vous enfoncez pas dans le décor.