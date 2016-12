Preview : Splinter Cell Conviction

Car à la fin de Splinter Cell : Double Agent, Sam avait appris le meurtre de sa fille. Déprimé, il commence à sombrer, quittant son boulot d'agent secret pour tenter de se venger… en solo. Et pour ce faire, notre ami a son corps comme panoplie de légende afin d'escalader, de s'agripper et même de tirer sur tout ce qui bouge. Mais la démo, et donc le plaisir, ne sera que de courte durée puisqu'ne nous permet que de découvrir les principales nouveautés de ce nouvel épisode.Venons-en aux faits. On retrouve Sam Fisher dans les toilettes (!), questionnant un homme à la recherche du lieu où se trouve son suspect numéro 1. Le joueur est alors mis devant un cruel dilemme, celui de torturer ou tout simplement d'écraser le crâne de son ennemi contre le mur. Le développeur nous montre alors l'ampleur du moteur graphique de Splinter Cell Conviction, et c'est franchement bluffant, mais nous y reviendrons. Passé ce moment très intense, on se retrouve dans une rue sombre, à l'abri des regards. Scrutant le paysage qui s'offre à lui, regardant précisément à une fenêtre, celle par laquelle il va rentrer pour abattre l'assassin qui a commis l'irréparable. Directement mis en plein cœur de cette ambiance calfeutrée et lourde, le joueur va débuter sa macabre mission. La caméra nous fait visiter l'endroit, un temps de chargement caché nous avoue-t-on du coté de l'éditeur français, afin de mieux nous immerger dans cette nuit froide et glauque. Dès lors, l'aventure débute, et l'on découvre l'un des ajouts de ce nouvel opus : l'affichage des missions dans le décor. Ce n'est qu'un finalement qu'un détail, mais ça fait toute la différence, le joueur n'a ainsi jamais l'impression d'être coupé en pleine action, et il se sent comme le héros de son propre jeu.Pas de fioriture à l'écran, juste le nécessaire que vous pouvez afficher avec une pression sur la manette, permettant ainsi de faire apparaitre votre arme actuelle, votre barre de santé, et vos munitions. Mais il faut déjà débuter la mission, et elle va commencer sur les chapeaux de roues. Ainsi, Sam va s'accrocher le long d'une paroi pour s'infiltrer dans le manoir. Une autre nouveauté apparait sous nos yeux, grâce à votre viseur, vous pouvez sélectionner des ennemis (un point rouge apparaitra au dessus de leur tête) pour que la console termine le boulot à votre place. Le développeur sur place nous informe qu'il ne faut pas se fier aux apparences, si Sam Fisher pourra toujours se la jouer infiltration en explosant des lampes, et en se faufilant derrière ses ennemis, il pourra tout aussi bien y aller sans le dos de la cuillère.L'ensemble des éléments du gameplay sont développés pour que vous ayez toujours le choix. Bien évidemment, il vous sera conseillé d'y aller tranquillement, mais libre à vous, rien ne vous y empêchera. De plus, le gameplay repose quand même sur une phase d'infiltration. Car lorsque vous décidez de passer à l'action, et que vous tirez, vos ennemis sauront où vous êtes. C'est alors que vous devrez rapidement bouger afin de mieux les surprendre. Pour mieux comprendre la chose, votre silhouette apparait en blanc au dernier endroit où vos ennemis vous ont vu. Vous pouvez profiter de ce moment d'excitation pour vous cacher et ainsi les tuer sans problème. L'intégralité du jeu est construit autour de cela, là où vous serez, ne devra pas être l'endroit où votre adversaire vous a vu en dernier lieu.Un dernier mot rapide sur l'aspect graphique de ce Splinter Cell Conviction. Démo oblige, il est difficile de se faire un véritable avis, mais de ce que l'on a pu voir, c'était visuellement impressionnant. Les effets de lumière sur le décor et les textures détaillés rendaient vraiment bien à l'écran.